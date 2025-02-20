Черданцев ответил главе Минпромторга, заявившему, что в России не ждут зарубежный автопром: «Я жду. Какой равноценный по цене/качеству автомобиль предлагается взамен хотя бы Соларису?»

Георгий Черданцев ожидает возвращение иностранных автомобилей в Россию.

Комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале отреагировал на заявление главы Минпромторга Антона Алиханова, заявившего, что в России не ждут «с распростертыми объятиями» ушедший зарубежный автопром.

«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», – цитирует Алиханова РИА.

«А я жду. Хотелось бы узнать, о каких именно возможностях идет речь? И какой равноценный по цене/качеству автомобиль предлагается взамен хотя бы Хендэ Соларису?» – написал Черданцев .