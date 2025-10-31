Альба о «Барсе» Флика: «Мне нравится то, что я вижу, клуб правильно выбрал тренера. Нынешняя «Барселона» великолепна»
Жорди Альбе нравится игра «Барселоны» под руководством Ханса-Дитера Флика.
«Думаю, сейчас мы говорим о великолепной «Барселоне». Прошлый сезон был фантастическим. Будет сложно продолжать на том же уровне.
У них отличный тренер. Они сделали правильный выбор. Я не знаком с ним лично, но то, что я вижу со стороны, мне очень нравится. Я также общаюсь со многими в команде, и они рассказывают мне, какой он замечательный тренер.
И, конечно, в раздевалке присутствует класс. Не только те, кого подписывают, но и ребята из академии И это жизненно важно для такого клуба, как «Барселона», – сказал защитник «Интер Майами», выступавший за «Барселону».
