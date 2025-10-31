  • Спортс
  • Глава RFEF Лусан о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «Не вижу проблемы. Мы нуждаемся в обоих, это кумиры в мировом футболе»
Глава RFEF Лусан о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «Не вижу проблемы. Мы нуждаемся в обоих, это кумиры в мировом футболе»

Президент RFEF высказался о слычке Ламина Ямаля и Даниэля Карвахаля в класико.

26 октября «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» в Ла Лиге со счетом 2:1.

Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит, что привело к стычке.

«Я не из тех, кто делает из этого проблему. Это был напряженный момент, и ничего больше. Это два игрока, в которых мы отчаянно нуждаемся, два кумира в мировом футболе.

Я не смог поговорить об этом [с тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте]. В футболе такое случается», – сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан.

«Бла-бла-бла» – Карвахаль затроллил Ямаля после победы в класико. Ламин провалился

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
