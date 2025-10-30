Миятович о Винисиусе: «Беспокоит, что после победы «Реала» в класико все говорят только о нем – это слишком. Алонсо отреагировал блестяще, клуб всегда должен поддерживать тренера»

Предраг Миятович поддержал Хаби Алонсо в ситуации с Винисиусом Жуниором.

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру. Позже бразилец извинился , но не упомянул Алонсо в заявлении.

Сообщалось , что Винисиус обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после класико.

«Я не знаю, кто составлял Винисиусу это заявление – возможно, у него есть люди, которые за этим следят, – но он совершил ошибку, на мой взгляд. То, что он не упомянул тренера, четко дает понять, что между ними нет какой-то особенной связи. Это всегда очень опасно как для игрока, так и для тренера.

Во-первых, сохранять полное спокойствие, зная, что сезон продолжается, и что нельзя портить атмосферу в команде, которая лидирует в лиге, и в которой у всех отличные отношения. Эта атмосфера не разрушится из-за одного игрока, но проблему нужно решить. Либо потребовать, чтобы они сели и поговорили, либо предпринять прямые меры. Но все нужно спокойно обсуждать внутри команды, не распространяя слишком много информации.

Хаби отреагировал блестяще. Это меня удивило, потому что он молодой и неопытный тренер, но, несмотря на свой сильный характер, он отреагировал неплохо. Это не было бы так удивительно в случае с Анчелотти или другим более опытным тренером... Меня беспокоит, что спустя несколько дней после победы в класико и отрыва от «Барсы» в пять очков все только и говорят, что о Винисиусе и его заявлении. Думаю, это несоразмерно.

Решения и полномочия остаются за тренером. Хотя игроки – главные действующие лица, и Винисиус подарил нам много радости, его поведение, особенно в класико, за которым наблюдали все, было неприемлемым. Никто не может оправдать его действия, и его извинения подтверждают, что он был неправ. Клуб всегда должен поддерживать тренера, потому что в команде есть и остальные 20 игроков. Но, прежде всего, я считаю излишним, что через два дня после класико Винисиус остается единственным, кого обсуждают», – сказал бывший игрок и директор «Реала » в подкасте El Larguero.