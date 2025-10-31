  • Спортс
  • Реабилитолог «Фиорентины» Бурова: «Кокорина хорошо вспоминают, сразу сказали: «Он из «Зенита», ты наверняка его знаешь». Писала Сане программы в колонию через почту – уникальный опыт»
Реабилитолог «Фиорентины» Бурова: «Кокорина хорошо вспоминают, сразу сказали: «Он из «Зенита», ты наверняка его знаешь». Писала Сане программы в колонию через почту – уникальный опыт»

Реабилитолог «Фиорентины» рассказала, что в клубе вспоминают Александра Кокорина.

– Кокорина в «Фиорентине» вспоминают?

– Конечно! Мне все сразу сказали: «А-а-а, Кокорин из «Зенита», ты наверняка его знаешь». Говорю: «Да, знаю-знаю». Его все хорошо вспоминают. И Куаме в том числе, которого я восстанавливала. Они играли вместе.

– Вы работали с Кокориным после, скажем так, длительного перерыва от футбола. Что сложнее: восстанавливать футболиста после крестов или когда человек просто не играет?

– Сложнее всего передавать программу тренировок в определенные места (в колонию – Спортс’‘. И я действительно через почту писала программы. Это уникальный опыт в моей жизни. Надеюсь, он больше никогда не повторится.

Может быть, это связано с какими-то адаптивными возможностями Сани, но я не могу сказать, что было очень сложно его восстанавливать после годичного, если не ошибаюсь, перерыва. Кто-то говорит, что именно этот период повлиял на его травмы. Могу сказать, что нет, я так не считаю.

Вполне возможно, что если бы не случилось то, что случилось, то его карьера с точки зрения наличия травм как-то по-другому развивалась бы. Сейчас мы можем только додумывать на этот счет. Он достаточно быстро восстановился, потом провел сборы и ни одного дня не пропустил по причине повреждений. Никаких проблем не возникало. И потом, если мне не изменяет память, в «Сочи» у него не было травм. То есть ни одной на протяжении длительного периода, – сказала тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова, работавшая в «Зените».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
