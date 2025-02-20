«Спартак» продал Мелешина «Сочи». 20-летний форвард выступал там на правах аренды
«Сочи» выкупил трансфер Павла Мелешина у «Спартака».
С начала текущего сезона 20-летний форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Теперь он стал игроком сочинцев на полноценной основе.
Павел дебютировал за первую команду красно-белых летом 2022 года. Провел 40 матчей, в которых забил четыре мяча.
В этом сезоне Мелешин провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
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