«Спартак» продал Мелешина «Сочи». 20-летний форвард выступал там на правах аренды

«Сочи» выкупил трансфер Павла Мелешина у «Спартака».

С начала текущего сезона 20-летний форвард выступал за «Сочи » на правах аренды. Теперь он стал игроком сочинцев на полноценной основе.

Павел дебютировал за первую команду красно-белых летом 2022 года. Провел 40 матчей, в которых забил четыре мяча.

В этом сезоне Мелешин провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.