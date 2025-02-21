«Реал Сосьедад» Захаряна, «Аякс», «Фенербахче» и «Виктория» Пльзень вышли в 1/8 финала ЛЕ

Определились последние участники 1/8 финала Лиги Европы.

После ответных стыковых матчей в следующий этап турнира вышли «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна , «Фенербахче », «Аякс » и «Виктория » Пльзень.

«Мидтьюлланд », «Ференцварош », «Андерлехт » и «Юнион » прекратили выступление в турнире.

Ранее выход в 1/8 финала через стыки оформили «Рома», АЗ, ФКСБ и «Буде-Глимт».

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 21 февраля.