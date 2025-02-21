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«Реал Сосьедад» Захаряна, «Аякс», «Фенербахче» и «Виктория» Пльзень вышли в 1/8 финала ЛЕ

Определились последние участники 1/8 финала Лиги Европы.

После ответных стыковых матчей в следующий этап турнира вышли «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Фенербахче», «Аякс» и «Виктория» Пльзень.

«Мидтьюлланд», «Ференцварош», «Андерлехт» и «Юнион» прекратили выступление в турнире.

Ранее выход в 1/8 финала через стыки оформили «Рома», АЗ, ФКСБ и «Буде-Глимт».

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 21 февраля. 

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoРеал Сосьедад
logoАрсен Захарян
logoВиктория Пльзень
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