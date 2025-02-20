«Когда видишь девушку в клубе, хочешь ее трахнуть. Сегодня так же: надо трахнуть соперника. Хер должен быть вот таким!» Тренер «Шатору» и клуб извинились за видео предматчевой установки

Тренер «Шатору» призвал игроков «трахнуть соперника, как девушку в клубе».

Во вторник пресс-служба «Шатору » из третьей лиги Франции выложила ролик с предматчевой речью главного тренера, экс-защитника «Лиона » Криса .

«Когда вы идете в [ночной] клуб, вы видите девушку. Смотрите на нее и хотите ее трахнуть, пофлиртовать с ней, поговорить с ней.

И сегодня то же самое: мы должны посмотреть сопернику в лицо и трахнуть его. Сегодня надо их трахнуть. Хер должен быть вот таким (показывает согнутую руку), таким член должен быть!» – сказал бразилец игрокам команды.

Фото: rmcsport.bfmtv.com

Видео было опубликовано в тиктоке клуба с подписью: «POV: тренер выдал мастер-класс». Неизвестно, перед каким матчем Крис говорил речь, но предполагается, что перед игрой с «Кевийи» (2:1).

Позже ролик был удален, Крис и «Шатору» принесли извинения.

«Я признаю, что мои слова были неуместными. Целью было мотивировать игроков, но я понимаю, что использованный язык был неподобающим и не отражает ценности уважения, которые я отстаиваю.

Я приношу свои искренние извинения всем, кого задели мои слова, особенно тем, кто почувствовал себя оскорбленным или униженным. В будущем я обязуюсь использовать более уважительную и уместную лексику, осознавая влияние, которое могут иметь мои слова», – написал 47-летний специалист в соцсетях.

«Клуб сожалеет о словах, сказанных [Крисом] в частной обстановке, но хочет выразить поддержку своему тренеру, так как эти слова не отражают его человеческие и профессиональные качества. Клуб считает досадным, что это видео, размещенное пресс-службой, не подверглось более тщательному анализу с точки зрения возможных негативных последствий, которые оно могло вызвать в публичном пространстве», – говорится в заявлении клуба.