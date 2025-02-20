Медведев снялся с четвертьфинала в Дохе из-за отравления
Даниил Медведев объяснил, почему снялся по ходу четвертьфинала в Дохе.
Первый сет в матче с Феликсом Оже-Альяссимом он проиграл со счетом 3:6.
«К сожалению, я отравился. Очень жаль завершать выступление в Дохе таким образом, потому что я чувствовал, что хорошо играю. Жду с нетерпением возможности вернуться в следующем году».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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