Медведев снялся с четвертьфинала в Дохе из-за отравления

Даниил Медведев объяснил, почему снялся по ходу четвертьфинала в Дохе.

Первый сет в матче с Феликсом Оже-Альяссимом он проиграл со счетом 3:6.

«К сожалению, я отравился. Очень жаль завершать выступление в Дохе таким образом, потому что я чувствовал, что хорошо играю. Жду с нетерпением возможности вернуться в следующем году».