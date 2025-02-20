Ули Хенесс: «Я очень критически отношусь к Трампу. Но мы все хотим, чтобы конфликт на Украине закончился, а мира без США не будет, к сожалению»

Ули Хенесс рассказал о своем отношении к Дональду Трампу.

«Лично я очень критически отношусь к Дональду Трампу . Но мы все хотим, чтобы этот конфликт на Украине закончился, и, к сожалению, мира без США не будет. Нашему правительству не удалось расширить ту доминирующую роль, которую мы когда-то играли в Европе.

Мы, Германия, должны больше заявлять о себе и взять на себя лидерскую роль», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Abendzeitung München.