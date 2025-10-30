Жорди Альба: «Месси – лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок»

Жорди Альба рассказал, что для него значит играть в команде с Лионелем Месси.

«Никогда бы не подумал, что буду играть с лучшим в истории. И что у нас будет такая связь на поле. Для меня это было привилегией. Я играл вместе с ним практически всю свою карьеру. И мы по-прежнему понимаем друг друга.

Для меня большая гордость играть с лучшими в мире. В том числе с Лео, которого я считаю лучшим футболистом в истории. Взаимопонимание с таким игроком было для меня основополагающим на протяжении всей карьеры.

Играя с футболистом такого уровня, ты становишься лучше как игрок. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками мира. И они сделали меня намного лучше как футболиста», – сказал завершающий карьеру защитник «Интер Майами ».