Жорди Альба: «Месси – лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок»
Жорди Альба рассказал, что для него значит играть в команде с Лионелем Месси.
«Никогда бы не подумал, что буду играть с лучшим в истории. И что у нас будет такая связь на поле. Для меня это было привилегией. Я играл вместе с ним практически всю свою карьеру. И мы по-прежнему понимаем друг друга.
Для меня большая гордость играть с лучшими в мире. В том числе с Лео, которого я считаю лучшим футболистом в истории. Взаимопонимание с таким игроком было для меня основополагающим на протяжении всей карьеры.
Играя с футболистом такого уровня, ты становишься лучше как игрок. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками мира. И они сделали меня намного лучше как футболиста», – сказал завершающий карьеру защитник «Интер Майами».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости