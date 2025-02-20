Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за запрещенные вещества

Бобби Портис дисквалифицирован за запрещенные вещества.

НБА дисквалифицировала форварда «Милуоки » Бобби Портиса на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Бакс» занимают пятое место в Восточной конференции с результатом 29-24. Портис успеет вернуться до начала плей-офф, поскольку команде осталось провести в регулярном чемпионате 29 матчей.

В нынешнем сезоне 30-летний «большой» набирает 13,7 очка, 8,3 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.