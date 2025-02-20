Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за запрещенные вещества
Бобби Портис дисквалифицирован за запрещенные вещества.
НБА дисквалифицировала форварда «Милуоки» Бобби Портиса на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Бакс» занимают пятое место в Восточной конференции с результатом 29-24. Портис успеет вернуться до начала плей-офф, поскольку команде осталось провести в регулярном чемпионате 29 матчей.
В нынешнем сезоне 30-летний «большой» набирает 13,7 очка, 8,3 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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