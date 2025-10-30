Шченсны об отраженном пенальти Мбаппе в класико: «Тщательно изучаю пенальтистов перед матчами, ищу закономерности. Килиан забил мне в прошлый раз – я знал, что он пробьет так же»

Войчех Шченсны рассказал, как подготовка помогла ему отбить пенальти в класико.

Вратарь «Барселоны» парировал удар Килиана Мбаппе с точки во 2-м тайме матча с «Реалом » в 10-м туре Ла Лиги (1:2).

«Перед матчами я тщательно изучаю пенальтистов. Обычно я просматриваю последние 20 пенальти, реализованных двумя или тремя игроками, ответственными за их исполнение, и пытаюсь найти закономерность в их ударах. Иногда мне дает информацию их подготовка к пенальти.

Некоторые бьют иначе в важные моменты матча или в зависимости от того, выигрывает команда или проигрывает. Я стараюсь собрать всю эту информацию, а потом руководствуюсь своими инстинктами.

Он [Мбаппе] забил последний пенальти в мои ворота. Я был уверен в себе и знал, что он пробьет так же. Дальше остается только надеяться, что так и будет – к счастью, все получилось», – сказал вратарь «Барселоны» в интервью клубным медиа.