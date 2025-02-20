Льюис Хэмилтон: «Вопрос не в восьмом титуле, а в первом с «Феррари». Не думаю, что буду готов уйти после этого»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопросы о чемпионском потенциале команды и шансе на рекордный восьмой титул.
– Есть ли у этой «Феррари» правильный настрой для борьбы за чемпионство?
– Да, без сомнения. Я работал с двумя командами, которые выигрывали титулы, и знаю, как выглядит чемпионский коллектив. Все в «Феррари» настроены очень спокойно, но никто не думает: «Мы достигли совершенства». Все считают: «По-прежнему надо прибавлять». И они не оставляют ничего на волю случая.
– Каковы реалистичные ожидания от чемпионата-2025?
– Слишком рано делать выводы о том, как сложится год. Что мы знаем, так это то, что борьба между топ-командами будет очень плотной. Я приспосабливаюсь к новому подходу к работе и хочу быть максимально готовым к первой гонке, но, естественно, пока мы не видели другие болиды на трассе и не знаем уровень соперников.
– Очевидная цель – титул. Если у вас получится, возьметесь ли вы за новый вызов, продлите ли свою историю в «Ф-1» или же решите уйти?
– Если мне посчастливится выиграть еще один титул – конечно, мы над этим работаем – не думаю, что буду готов уйти.
– Восьмое чемпионство – что это для вас? Мечта? Одержимость?
– Нет, для меня вопрос не в восьмом титуле. Для меня это будет первый титул – первое чемпионство с «Феррари». Дело в том, чтобы войти в историю этой команды, пытаясь впервые достичь с ней успеха.
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