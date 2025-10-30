Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ благодаря его уходу. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»

Марко Верратти не считает, что уход Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» выиграть ЛЧ.

– Как вы думаете, почему «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без Мбаппе после того, как столько лет не мог выиграть ее с ним?

– Несправедливо представлять все таким образом. С Килианом мы доходили до полуфинала и выходили в финал, но не выиграли его. «Реал », имея великолепных игроков в составе, выигрывал ее много раз. Поэтому я не думаю, что «ПСЖ» выиграл ее, потому что Килиан ушел. Мбаппе очень помогал клубу расти. Например, в сезоне перед своим уходом он забил 50 голов.

– В первый год в «Реале» Килиан был великолепен, но теперь его прорвало. Что вы об этом думаете?

– Ему пришлось адаптироваться, но он забил много голов и выиграл трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги – Спортс’‘) и «Золотую бутсу». И в этом году он доказывает, что может добиться еще большего. Сейчас в мире нет другого такого игрока, как он, – сказал полузащитник «Аль-Духайля», выступавший за «ПСЖ».