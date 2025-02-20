Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых снялся с ЧМ по рапиду

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выставил на аукцион свои джинсы, из-за которых произошел скандал на ЧМ по рапиду.

Турнир проходил в Нью-Йорке 26–28 декабря. Тогда Карлсен получил штраф в 200 долларов за джинсы, так как они нарушали официальный дресс-код. Норвежец отказался переодеваться и снялся с соревнований.

«Запрещенные джинсы» теперь могут стать вашими, я выставляю свои джинсы на аукцион. Никогда не думал, что напишу такое. Но вот мы здесь», – рассказал Карлсен в соцсети и отметил, что все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд помощи детям.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов