Топурия подерется с Махачевым летом или в конце 2025 года (Ариэль Хельвани)

UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«По плану, Илия Топурия должен подраться с Исламом Махачевым в конце 2025 года, так мне сообщили. Возможно, это случится уже на Международной бойцовской неделе», − написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани .

Махачев против Топурии – реальность?

Топурия − о бое с Махачевым: «Могу нокаутировать и засабмитить его. Раньше говорили: «Затащить в глубокие воды». Я же родился там»