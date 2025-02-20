Топурия подерется с Махачевым летом или в конце 2025 года (Ариэль Хельвани)
UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.
«По плану, Илия Топурия должен подраться с Исламом Махачевым в конце 2025 года, так мне сообщили. Возможно, это случится уже на Международной бойцовской неделе», − написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.
Махачев против Топурии – реальность?
Топурия − о бое с Махачевым: «Могу нокаутировать и засабмитить его. Раньше говорили: «Затащить в глубокие воды». Я же родился там»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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