Трусова выступит в паре с Игнатовым на «Русском вызове», Щербакова, Сотникова, Гуменник, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – в заявке
Опубликован состав фигуристов на турнир по шоу-программам «Русский вызов».
Соревнования пройдут 22 марта в Санкт-Петербурге.
Девушки: Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Алина Горбачева, Ксения Синицына.
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин.
Пары: Александра Трусова – Макар Игнатов, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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