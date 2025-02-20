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  • Трусова выступит в паре с Игнатовым на «Русском вызове», Щербакова, Сотникова, Гуменник, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – в заявке
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Трусова выступит в паре с Игнатовым на «Русском вызове», Щербакова, Сотникова, Гуменник, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – в заявке

Опубликован состав фигуристов на турнир по шоу-программам «Русский вызов».

Соревнования пройдут 22 марта в Санкт-Петербурге.

Девушки: Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Алина Горбачева, Ксения Синицына.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин.

Пары: Александра Трусова – Макар Игнатов, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
Открытый турнир по шоу-программам
женское катание
мужское катание
logoсборная России
logoКсения Синицына
Егор Гончаров
logoДарио Чиризано
logoАлександр Галлямов
Алина Горбачева
logoМарк Кондратюк
logoАделина Сотникова
logoЕвгения Тарасова
logoВладимир Морозов
logoНикита Кацалапов
logoЕвгений Семененко
logoАнна Щербакова
logoТатьяна Волосожар
logoМакар Игнатов
logoПетр Гуменник
Роман Савосин
logoМаксим Некрасов
танцы на льду
Даниил Горелкин
logoАлександра Бойкова
logoВасилиса Кагановская
logoСофья Муравьева
logoЕлизавета Туктамышева
logoИван Букин
logoМатвей Ветлугин
пары
logoМихаил Коляда
logoМаксим Траньков
logoАнастасия Мишина
logoДмитрий Козловский
Анна Щербакова (танцы)
Анна Фролова
Софья Леонтьева
logoДмитрий Алиев
logoВиктория Синицина
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕлизавета Пасечник
logoАлександра Степанова
logoДаниил Самсонов
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