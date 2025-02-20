КХЛ. «Автомобилист» примет «Амур», «Северсталь» сыграет с «Барысом», «Локомотив» – с «Куньлунем», «Спартак» против «Сибири»
«Автомобилист» примет «Амур» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Северсталь» сыграет с «Барысом», «Локомотив» – с «Куньлунем», «Спартак» будет противостоять «Сибири».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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