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КХЛ. «Автомобилист» примет «Амур», «Северсталь» сыграет с «Барысом», «Локомотив» – с «Куньлунем», «Спартак» против «Сибири»

«Автомобилист» примет «Амур» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Северсталь» сыграет с «Барысом», «Локомотив» – с «Куньлунем», «Спартак» будет противостоять «Сибири».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
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результаты матчей
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