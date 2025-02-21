Макдэвид принес Канаде победу на Турнире четырех наций, забив США в овертайме финала. Ранее он забивал в финалах МЧМ и ЧМ

Коннор Макдэвид принес Канаде победу на Турнире четырех наций.

Форвард сборной Канады отличился на 9-й минуте овертайма финального матча против сборной США (3:2 ОТ) и был назван первой звездой. Дополнительный период проходил в формате 5 на 5.

Победа в международном турнире стала для 28-летнего форварда четвертой в карьере. Ранее в составе канадских сборных он выигрывал юниорский чемпионат мира (U18, 2013 год), молодежный чемпионат мира (U20, 2015) и чемпионат мира (2016).

Отметим, что ему удалось забить в финальном матче МЧМ-2015 против сборной России (5:4, сделал счет 3:1) и финальном матче ЧМ-2016 против сборной Финляндии (2:0, стал автором победного гола).