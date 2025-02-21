Макдэвид принес Канаде победу на Турнире четырех наций, забив США в овертайме финала. Ранее он забивал в финалах МЧМ и ЧМ
Коннор Макдэвид принес Канаде победу на Турнире четырех наций.
Форвард сборной Канады отличился на 9-й минуте овертайма финального матча против сборной США (3:2 ОТ) и был назван первой звездой. Дополнительный период проходил в формате 5 на 5.
Победа в международном турнире стала для 28-летнего форварда четвертой в карьере. Ранее в составе канадских сборных он выигрывал юниорский чемпионат мира (U18, 2013 год), молодежный чемпионат мира (U20, 2015) и чемпионат мира (2016).
Отметим, что ему удалось забить в финальном матче МЧМ-2015 против сборной России (5:4, сделал счет 3:1) и финальном матче ЧМ-2016 против сборной Финляндии (2:0, стал автором победного гола).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости