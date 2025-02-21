  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид принес Канаде победу на Турнире четырех наций, забив США в овертайме финала. Ранее он забивал в финалах МЧМ и ЧМ
Видео
53

Макдэвид принес Канаде победу на Турнире четырех наций, забив США в овертайме финала. Ранее он забивал в финалах МЧМ и ЧМ

Коннор Макдэвид принес Канаде победу на Турнире четырех наций.

Форвард сборной Канады отличился на 9-й минуте овертайма финального матча против сборной США (3:2 ОТ) и был назван первой звездой. Дополнительный период проходил в формате 5 на 5. 

Победа в международном турнире стала для 28-летнего форварда четвертой в карьере. Ранее в составе канадских сборных он выигрывал юниорский чемпионат мира (U18, 2013 год), молодежный чемпионат мира (U20, 2015) и чемпионат мира (2016). 

Отметим, что ему удалось забить в финальном матче МЧМ-2015 против сборной России (5:4, сделал счет 3:1) и финальном матче ЧМ-2016 против сборной Финляндии (2:0, стал автором победного гола). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКоннор Макдэвид
ЧМ по хоккею юниорский
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoТурнир четырех наций
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Андрей Назаров: «Такие матчи, как США – Канада, входят в историю спорта. Мы должны понимать – американский проект стал нерентабельным благодаря нашему 150-миллионному бронекулаку»
67 минут назад
Ткачев провел тренировку в общей группе «Авангарда» впервые после разрыва ахилла
217 минут назад
Роман Ротенберг: «Россия готова сыграть и с США, и с Канадой. Например, провести матч в ОАЭ. Ключевая деталь – экономика проекта, нужно, чтобы все были в плюсе»
1342 минуты назад
Купер о финале Канада – США: «Победа была нужна не только нашей команде, но и всей стране. Ребята выиграли для 40 миллионов канадцев»
257 минут назад
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» примет «Нефтехимик», «Динамо» Москва против «Динамо» Минск
8сегодня, 07:25
Маршанд о Ткачаках на Турнире четырех наций: «Когда распускаешь язык в медиа, это может аукнуться. Они немного забежали вперед. Но игроки отличные»
4сегодня, 07:15
«Вы не можете забрать нашу страну – и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций
32сегодня, 06:55
Канада выиграла 4 из 4 турниров в формате «лучшие против лучших» с 2010 года. На ЧМ за это время тоже 4 победы – лучший результат на отрезке
8сегодня, 06:30
Защитник сборной США Веренски стал лучшим бомбардиром Турнира четырех наций. Он набрал 6 (0+6) очков в 4 играх, обогнав Кросби и Макдэвида на 1 балл
9сегодня, 05:45
Кросби выиграл 5-й турнир подряд в составе сборной Канады. Серия включает победы на 2 Олимпиадах, ЧМ, Кубке мира и Турнире четырех наций
16сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттью Ткачак сыграл 6:47 в финале Турнира четырех наций с Канадой. Форвард сборной США провел последнюю смену во 2-м периоде
1сегодня, 06:40
Биннингтон отразил 31 из 33 бросков сборной США в финале Турнира четырех наций и стал 2-й звездой матча. У вратаря канадцев 90,7% сэйвов в 4 играх
3сегодня, 06:20Видео
Сергачев о Юте: «Спортивный штат – много лыжников, все прыгают на батутах. Люди следят за тем, что едят – много продуктов с ферм, без пестицидов. Органик»
2сегодня, 03:50
Экс-форвард «Салавата» и СКА Кемппаинен завершил карьеру в 36 лет
2сегодня, 03:25
Костюченок о 3:5 с «Автомобилистом»: «Амур» бился до конца, по самоотдаче претензий нет. Был нелепый автогол»
сегодня, 02:28
Кравец об 1:4 с «Локомотивом»: «Куньлунь» пропустил очень быстрые два гола, выровнял игру, но бросков было недостаточно»
1сегодня, 02:13
Мамбеталиев о 2:6 с «Северсталью»: «Барыс» старался, но нужно реализовывать моменты и меньше привозить в свою зону»
сегодня, 01:58
MVP Турнира четырех наций НХЛ определят представители ESPN, TNT, Sportsnet, TVA. Голосование завершится за 10 минут до конца основного времени финала США с Канадой
5вчера, 22:15
Дарюс Каспарайтис: «Мне было все равно, кто на льду: Гретцки, Лемье или Мессье. Сразу прочухал, что можно в обороне хорошо играть и бесить соперника, чтобы они думали, как мне врезать»
1вчера, 20:37
Сергачев о Турнире четырех наций: «Круто, когда Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар выходят вместе в большинстве. Странно, что здесь нет России, чехов, словаков»
1вчера, 20:24