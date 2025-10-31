Александр Ерохин: «Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей. Нам надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч»

Александр Ерохин высказался в преддверии матча «Зенита» с «Локомотивом».

Игра 14-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.

«Локомотив » — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей, но при этом она сильна коллективом. Так что, как и к матчу с «Динамо», мы будем готовиться к игре с «Локомотивом» с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить», – сказал полузащитник «Зенита ».