Александр Ерохин: «Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей. Нам надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч»
Александр Ерохин высказался в преддверии матча «Зенита» с «Локомотивом».
Игра 14-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.
«Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей, но при этом она сильна коллективом. Так что, как и к матчу с «Динамо», мы будем готовиться к игре с «Локомотивом» с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить», – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
