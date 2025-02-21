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«Бетис», «Панатинаикос», «Копенгаген», «Пафос», «Борац Баня-Лука», «Ягеллония», «Целе» и «Мольде» вышли в 1/8 финала ЛК

Определены все участники 1/8 финала Лиги конференций.

В первую восьмерку команд, напрямую попавших в 1/8 финала, вошли «Челси», «Витория Гимараэш», «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».

По итогам ответных матчей раунда плей-офф в 1/8 финала пробились «Бетис», «Ягеллония», «Целе», «Борац Баня-Лука», «Пафос», «Копенгаген», «Панатинаикос» и «Мольде».

Таким образом, в 1/8 финала могут сложиться следующие пары:

«Бетис» – «Челси» / «Витория Гимараэш»

«Ягеллония» – «Легия» / «Серкль Брюгге»

«Целе» – «Юргорден» / «Лугано»

«Панатинаикос» – «Фиорентина» / «Рапид» Вена

«Борац Баня-Лука» – «Рапид» Вена / «Фиорентина»

«Пафос» – «Лугано» / «Юргорден»

«Копенгаген» – «Витория Гимараэш» / «Челси»

«Мольде» – «Серкль Брюгге» / «Легия».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций пройдет 21 февраля в швейцарском Ньоне.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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