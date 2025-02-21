«Бетис», «Панатинаикос», «Копенгаген», «Пафос», «Борац Баня-Лука», «Ягеллония», «Целе» и «Мольде» вышли в 1/8 финала ЛК
В первую восьмерку команд, напрямую попавших в 1/8 финала, вошли «Челси», «Витория Гимараэш», «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».
По итогам ответных матчей раунда плей-офф в 1/8 финала пробились «Бетис», «Ягеллония», «Целе», «Борац Баня-Лука», «Пафос», «Копенгаген», «Панатинаикос» и «Мольде».
Таким образом, в 1/8 финала могут сложиться следующие пары:
«Бетис» – «Челси» / «Витория Гимараэш»
«Ягеллония» – «Легия» / «Серкль Брюгге»
«Целе» – «Юргорден» / «Лугано»
«Панатинаикос» – «Фиорентина» / «Рапид» Вена
«Борац Баня-Лука» – «Рапид» Вена / «Фиорентина»
«Пафос» – «Лугано» / «Юргорден»
«Копенгаген» – «Витория Гимараэш» / «Челси»
«Мольде» – «Серкль Брюгге» / «Легия».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций пройдет 21 февраля в швейцарском Ньоне.
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