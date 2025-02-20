В «МЮ» начали экономить на шурупах, скотче и конвертах.

Как передает The Telegraph в материале об экономии в клубе при миноритарном владельце Джиме Рэтклиффе, команде хозяйственного обеспечения «МЮ », отвечающей за обслуживание и поддержание в порядке стадиона «Олд Траффорд», базы в Каррингтоне и других объектов клуба, теперь поручено пересчитывать коробки с шурупами, чтобы не заказывать лишних.

Однажды сотрудник базы оформил крупный заказ канцелярских товаров, но заявка на скотч была отклонена, поскольку на тот момент его посчитали ненужным.

Экономия в клубе ощущается во всем. Персонал заметил, что порции в столовой на «Олд Траффорде» стали меньше, а выбор блюд – скуднее. Повара, опасаясь выговора, отказывают на просьбу о добавке. Закупки овощей для Каррингтона теперь требуют отдельного утверждения.

Один из сотрудников в шутку заметил, что в клубе теперь «проще пронести наркотики», чем отправить бумажное письмо, поскольку конверты в дефиците, марки дорогие, а электронная почта теперь в приоритете. В клубе утверждают, что отказ от бумажного документооборота – стандарт для всех крупных компаний, заботящихся об экологии.

Кроме того, традиционный бонус в размере 50 фунтов за звание «стюард недели» был отменен. Теперь награжденные получают только бумажный сертификат в знак признания их работы.