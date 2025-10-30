Нани о шансах «МЮ» на победу в АПЛ: «Почему нет? Аморим преуспевает, отсутствие еврокубков облегчит работу. Если не в этом сезоне, то в следующем обретут уверенность, возможно»

Нани считает, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть АПЛ в ближайшие годы.

«Почему бы и нет? Они создают сильную команду и пытаются вернуться к реальной конкуренции с командами, которые все время находятся вверху таблицы – с «Арсеналом », «Ливерпулем », «Челси », «Ман Сити ». Сейчас они тоже там. У них есть возможность. Если они выиграют следующие несколько матчей, все может измениться. Никогда не знаешь наверняка. Если не в этом году, то, возможно, они обретут уверенность в следующем сезоне. Что ж, посмотрим.

Как я уже говорил, клубу и игрокам нужно время, потому что мы знаем их историю. Любому непросто просто прийти и продолжить эту историю. Мы знаем, что в клубе происходят большие перемены, много новых игроков, новый тренер, новые сотрудники, и каждый должен понимать, насколько велик этот клуб и его история.

Рубен Аморим преуспевает, он отличный тренер. У нас в команде много талантливых игроков, поэтому им просто нужно немного больше времени, чтобы по-настоящему адаптироваться к лиге, а потом смотреть, как они смогут объединиться и проявлять себя в каждом туре. Сейчас мы находимся в благоприятном периоде, в хорошей обстановке. Мы выиграли три матча, и я верю, что в следующей игре будет четвертая победа. У нас есть шанс собрать более сильную команду.

Да, с одной стороны, отсутствие еврокубков помогает, но, конечно, всем хочется видеть команду в еврокубках, потому что не видеть там свою команду в середине недели расстраивает. Но сейчас, учитывая, что они пытаются построить, так лучше, потому что будет больше времени для подготовки команды и тренировки игроков. Порой игрокам трудно справляться с нагрузкой, когда на них оказывается слишком большое давление. Думаю, им будет легче, если в середине недели не будет матчей – тогда они смогут поработать над тактикой и многими другими вещами», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » в интервью Covers.com.