Агент Тикнизяна: «Наиром заинтересовался «Порту», скауты прилетали на игру с «Брагой» в ЛЕ. «Црвена Звезда» здорово работает на продажу»

Агент Наира Тикнизяна рассказал об интересе к защитнику со стороны «Порту».

– Почему именно «Црвена Звезда»?

– Потому что все было конкретно, четко и быстро.

– Какие-то еще варианты рассматривались?

– Когда мы уже договорились с «Црвеной», звонил Марко Николич и говорил: «Я бы тебя забрал, но только-только сам возглавил АЕК ». Марко давно очень нравится Наир, это он брал его в «Локомотив».

– Какие цели у Наира в «Црвене»?

– Проявить себя, адаптироваться к европейскому футболу и пойти выше, конечно. «Црвена» – серьезный клуб, который здорово работает на продажу, что они, в частности, подтвердили этим летом.

– Выше – это куда?

– Например, на игру «Црвены» с «Брагой» в Лиге Европы прилетали скауты «Порту». Наир очень неплохо выглядел в матче с «Порту», они им заинтересовались, – сказал Александр Клюев .