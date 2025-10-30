Агент Тикнизяна: «Наиром заинтересовался «Порту», скауты прилетали на игру с «Брагой» в ЛЕ. «Црвена Звезда» здорово работает на продажу»
Агент Наира Тикнизяна рассказал об интересе к защитнику со стороны «Порту».
– Почему именно «Црвена Звезда»?
– Потому что все было конкретно, четко и быстро.
– Какие-то еще варианты рассматривались?
– Когда мы уже договорились с «Црвеной», звонил Марко Николич и говорил: «Я бы тебя забрал, но только-только сам возглавил АЕК». Марко давно очень нравится Наир, это он брал его в «Локомотив».
– Какие цели у Наира в «Црвене»?
– Проявить себя, адаптироваться к европейскому футболу и пойти выше, конечно. «Црвена» – серьезный клуб, который здорово работает на продажу, что они, в частности, подтвердили этим летом.
– Выше – это куда?
– Например, на игру «Црвены» с «Брагой» в Лиге Европы прилетали скауты «Порту». Наир очень неплохо выглядел в матче с «Порту», они им заинтересовались, – сказал Александр Клюев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
