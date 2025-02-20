0

НБА. «Сан-Антонио» примет «Финикс», «Милуоки» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

«Финикс» попытается прервать серию поражений в гостевой встрече с «Сан-Антонио», «Милуоки» встретится на своей площадке с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoНБА
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Лейкерс» уступили «Шарлотт»
256сегодня, 06:25
Матч всех звезд НБА. Команда Шака справилась с командой Чака в финале, Стеф Карри – MVP
11617 февраля, 06:29
НБА. Турнир восходящих звезд. Команда Маллина стала победителем, обыграв в финале команду G-лиги
2515 февраля, 04:50
НБА. 27 очков от Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон», «Миннесота» взяла верх над «Оклахомой» и другие результаты
16814 февраля, 07:01
НБА. 42 очка Ирвинга позволили «Далласу» обыграть «Голден Стэйт», 37 очков Дюрэнта не спасли «Финикс» в игре с «Хьюстоном» и другие результаты
39013 февраля, 06:20
Главные новости
Джей Джей Редик о том, почему доверил решающий бросок Леброну Джеймсу: «Он поймал хороший ритм»
48 минут назад
Агент Марк Бартельстейн: «Бобби Портис непреднамеренно принял «Трамадол», ошибочно приняв его за «Торадол»
10сегодня, 16:05
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
сегодня, 16:05
Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за запрещенные вещества
24сегодня, 15:46
Инсайдер Йован Буха: «Удивился бы, если бы «Лейкерс» заполучили еще одну звезду с их текущими активами»
10сегодня, 15:23
Шэмс Чарания: «Яннис Адетокумбо любит «Бакс», но побеждать он любит еще больше»
сегодня, 15:14
Леброн Джеймс после перехода в «Лейкерс» смазал 29 из 30 решающих бросков в концовках
16сегодня, 14:49Фото
Светислав Пешич – Зорану Лукичу: «Прими сборную Сербии»
сегодня, 14:27
На данный момент шансы «Филадельфии» заполучить Купера Флэгга – 8,3%
22сегодня, 14:13
Тим Хардуэй: «Джимми Батлер не был травмирован. Он просто пропускал матчи»
7сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Вембаньяма, скорее всего, пропустит матч против «Финикса» из-за болезни
40 минут назад
Кинан Эванс вернется в строй не раньше апреля
сегодня, 13:40
Георгий Жбанов: «У Андрея Воронцевича 150 шиншилл. Он вообще легенда»
3сегодня, 10:18Видео
«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера
1сегодня, 08:59
Американский разыгрывающий Брианте Уэбер близок к переходу в «Кремону»
сегодня, 08:43
«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с Джамиром Янгом
4вчера, 20:58
Каспер Уэйр — об обмене Луки Дончича: «Одна из самых крупных и неожиданных сделок в истории баскетбола»
вчера, 20:51
Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки
вчера, 17:30
«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Джаредом Роденом
вчера, 17:22
Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»
2вчера, 15:35