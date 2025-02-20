НБА. «Сан-Антонио» примет «Финикс», «Милуоки» встретится с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.
«Финикс» попытается прервать серию поражений в гостевой встрече с «Сан-Антонио», «Милуоки» встретится на своей площадке с «Клипперс».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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