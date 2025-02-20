Инфраструктура США не готова принять миллионы людей во время ЧМ-2026 и Олимпиады-2028, заявили в Туристической ассоциации страны. Есть проблемы с выдачей виз и технологиями безопасности

США испытывают проблемы с подготовкой к ЧМ по футболу и Олимпиаде.

Система авиаперевозок США недостаточно подготовлена к приему миллионов посетителей, ожидаемых на чемпионате мира по футболу 2026 года и летних Олимпийских играх 2028 года, сообщает ESPN со ссылкой на отчет Туристической ассоциации США.

Согласно отчету, основными проблемами являются устаревшая инфраструктура, медленная обработка виз и несовременные технологии безопасности, которые препятствуют эффективному приему гостей.

«Мы не готовы к проведению предстоящих мегасобытий, которые привлекут миллионы людей как внутри страны, так из-за границы. Это создает риски для национальной безопасности и тормозит экономический рост», – заявили в организации.

Согласно оценкам, в США на чемпионат мира по футболу, Олимпиаду и Паралимпиаду, Кубок Райдера-2025 и празднование 250-летия страны могут приехать до 40 миллионов человек, из которых 6 миллионов – на чемпионат мира.

Президент ассоциации Джефф Фриман отметил, что медленная обработка виз является «главным фактором, мешающим иностранным туристам посетить США». По данным Госдепартамента США, ожидание визы в таких странах, как Колумбия, может достигать 700 дней. Если эта проблема не будет решена, за следующие два года США могут потерять миллионы туристов и около 19 миллиардов долларов дохода, согласно исследованию Oxford Economics, упомянутому в отчете.

«Люди хотят приехать, но они не приезжают. Причина – огромные задержки в выдаче виз, неэффективная работа таможни и, в некоторых случаях, ощущение, что их здесь не ждут. Это серьезная проблема», – подчеркнул Фриман.