Болгарская чемпионка мира по художественной гимнастике Томова дисквалифицирована за допинг

Чемпионка мира по художественной гимнастике Томова дисквалифицирована за допинг.

Об этом сообщил Антидопинговый центр Болгарии. У 19-летней спортсменки Радины Томовой был найден запрещенный диуретик гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации составит три года и продлится до 1 октября 2027-го.

Томова – трехкратная чемпионка мира в составе сборной Болгарии. В 2022-м она побеждала в групповом многоборье, упражнениях с лентами и мячами, а в 2023-м – в командном турнире.