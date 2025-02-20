Болгарская чемпионка мира по художественной гимнастике Томова дисквалифицирована за допинг
Чемпионка мира по художественной гимнастике Томова дисквалифицирована за допинг.
Об этом сообщил Антидопинговый центр Болгарии. У 19-летней спортсменки Радины Томовой был найден запрещенный диуретик гидрохлортиазид.
Срок дисквалификации составит три года и продлится до 1 октября 2027-го.
Томова – трехкратная чемпионка мира в составе сборной Болгарии. В 2022-м она побеждала в групповом многоборье, упражнениях с лентами и мячами, а в 2023-м – в командном турнире.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Антидопингового центра Болгарии
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