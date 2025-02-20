Слуцкий о ЦСКА: «Мы были самым эффективным клубом Европы по соотношению цены и качества. Инспекторы из УЕФА думали, что у нас какой-то черный нал, огромные деньги»

Леонид Слуцкий вспомнил, что ЦСКА расходовал деньги эффективнее других клубов.

«Я помню, Роман Юрьич Бабаев невероятно гордился этим фактом. К нам все время приезжал, скажем так, финансовый инспектор из УЕФА , думая, что у нас есть какой-то черный нал, что мы огромные деньги куда-то по-черному заводим.

Естественно, ничего этого не было. И они просто поражались. Потому что у нас из первых десяти топ-стран самое низкое, аномально низкое количество денег тратилось за [набранное] очко, на чемпионство.

Роман Юрьич безумно гордился этим фактом. Естественно, здесь есть чем гордиться. По соотношению цены и качества мы были, наверное, самым эффективным клубом в Европе на тот промежуток времени», – сказал бывший главный тренер московской команды в сериале «Мама, мы – ЦСКА!» .

Под руководством Слуцкого ЦСКА становился чемпионом России в 2013-м, 2014-м и 2016-м. Кроме того, тренер вместе с командой стал двукратным обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России.