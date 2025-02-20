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Турнир четырех наций. США и Канада сыграют в финале

США и Канада сыграют в финале Турнира четырех наций.

Решающий матч пройдет в Бостоне на арене TD Garden.

Турнир четырех наций

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Турнира четырех наций

Статистика Турнира четырех наций

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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результаты матчей
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