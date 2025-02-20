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  • «Хвича – российский игрок, потому что научился играть в футбол в России. Рад, что наши играют в таком великом клубе, как «ПСЖ». Кавазашвили о Кварацхелии и Сафонове
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«Хвича – российский игрок, потому что научился играть в футбол в России. Рад, что наши играют в таком великом клубе, как «ПСЖ». Кавазашвили о Кварацхелии и Сафонове

Анзор Кавазашвили назвал Хвичу Кварацхелию российским игроком.

В среду «ПСЖ» разгромиал «Брест» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов – 7:0. Хвича отметился голом и голевой передачей, а Сафонов остался на скамейке запасных.

«Я очень рад, что наши российские футболисты играют в таком великом клубе, как «ПСЖ»! А Хвича Кварацхелия – это ведь тоже российский игрок, потому что играл и научился играть в футбол в России. Поэтому мне очень приятно, что Матвей Сафонов и Кварацхелия выступают за такую знаменитую команду в Европе.

И я буду еще больше радоваться, если Матвей и Хвича продолжат совершенствовать свое мастерство до такой высоты, чтобы о них постоянно говорили с восхвалением и восхищением! Я всегда радуюсь, когда они выходят в основном составе и показывают хорошую игру», – заявил бывший вратарь сборной СССР.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoХвича Кварацхелия
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoАнзор Кавазашвили
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
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