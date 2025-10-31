Денисов перед матчем с «Краснодаром»: «Рассчитываем победить. У нас хорошие воспоминания от прошлого выезда туда, когда мы выиграли 3:0»

Даниил Денисов высказался в преддверии матча «Спартака» с «Краснодаром».

Игра 14-го тура РПЛ пройдет в Краснодаре в воскресенье.

«Настраиваемся на хорошую непростую игру с «Краснодаром», в которой рассчитываем победить. У нас хорошие воспоминания от прошлого выезда туда, когда мы выиграли 4:1 в прошлом сезоне (1 декабря 2024 года красно-белые разгромили «быков» в гостях со счетом 3:0 – Спортс”).

Будем готовиться к противостоянию с хорошим соперником и, надеюсь, проведем отличный матч», – сказал полузащитник «Спартака ».