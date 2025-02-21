Перейра не перейдет в «Зенит». Хавбек не подписал предложенный контракт и останется в «Крузейро» (Central da Toca)
Матеус Перейра не перейдет в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб договорился с «Крузейро» о трансфере полузащитника за 20 млн евро с учетом бонусов, а сам игрок прошел медосмотр.
Однако, по данным каналов Central da Toca и Samuca TV, игрок не подписал контракт, предложенный российским клубом. Бразилец останется в «Крузейро».
Отмечается, что крайний срок для завершения переговоров между клубами уже истек. Трансферное окно в России закрылось сегодня в полночь.
В 2024 году Перейра провел 34 матча в чемпионате Бразилии, забив 8 голов и сделав 7 результативных передач.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Central da Toca
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