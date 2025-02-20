  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус выложил плачущий эмодзи после победы над «Сити» в ЛЧ: «Окей 😭». Вероятно, это ответ на баннер про горькие слезы
83

Винисиус выложил плачущий эмодзи после победы над «Сити» в ЛЧ: «Окей 😭». Вероятно, это ответ на баннер про горькие слезы

Винисиус выложил плачущий эмодзи после матча с «Манчестер Сити».

«Реал» выиграл 3:1 и прошел в следующую стадию Лиги чемпионов.

«Окей, окей, окей 😭», – написал вингер «Реала» в X.

Marca считает, что это ответ Винисиуса на баннер фанатов «Ман Сити». Во время матча на «Этихаде» болельщики «Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом» и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis.

Затем фанаты «Манчестер Сити», приехавшие на матч в Мадрид, развернули копию баннера на улицах испанской столицы.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football в октябре 2024 года. Представители «Реала» бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что Винисиус не станет лауреатом награды. 

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Винисиуса в X
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» освоил схему 4-2-фантазия. Восторг Лукомского
47сегодня, 05:45
Стоунз травмировался в матче с «Реалом» после столкновения с Винисиусом. Защитника «Сити» заменили на 8-й минуте
5вчера, 20:18
«Реал» – «Сити»: чего ждать? Версия Лукомского
111вчера, 19:15
Маффео назвал Беллингема лицемером: «Ведешь себя как джентльмен, а за спиной оскорбляешь коллегу. Винисиус мне нравится больше – он вспыльчивый, как я, с ним понятнее»
41вчера, 16:15
Главные новости
«Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала наркотики, теперь выглядишь как голубой». Фанаты «Реала» оскорбляли Пепа во время матча
22 минуты назад
Жозе предпочитает собак, а не кошек: «Но с кошками у меня нет проблем. Я не Курт Зума»
54 минуты назад
Сафонов о переходе из «Краснодара» в «ПСЖ»: «Мне нужны были сложности. Понимал, что начинается застой, периодами пропадал интерес к футболу»
1528 минут назад
Трансфер Саласара в «Спартак» сорвался. Москвичи отменили сделку, чтобы избежать конфликта с «Зенитом» (O Jogo)
12341 минуту назад
«Реал» возглавляет госпереворот против испанского футбола. Им не нравится президент CTA – а круглый мяч их устраивает?» Экс-директор «Барсы» Фрейша о претензиях клуба к судьям
2645 минут назад
Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо». «Ростов» получит 8 млн евро за него (Иван Карпов)
1252 минуты назад
Алеррандро о детстве в Бразилии: «Чтобы не поймать шальную пулю, убегал домой. Из четырех друзей только один работает – двоих уже нет, третий за решеткой»
14сегодня, 09:33
«Хвича – российский игрок, потому что научился играть в футбол в России. Рад, что наши играют в таком великом клубе, как «ПСЖ». Кавазашвили о Кварацхелии и Сафонове
77сегодня, 09:32
Ямаль о расизме на стадионе «Реала»: «Если они называют меня негром... Я такой – и меня это не беспокоит. При счете 0:3 или 0:4 они больше ничего не могут сделать»
58сегодня, 09:01
Джуд Беллингем: «Родриго очень недооценен. Для меня он самый одаренный в «Реале». Когда вижу его финты, думаю: «Как?» Я бы подвернул голеностоп»
19сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Боссы «Юве» будут «пристально наблюдать» за Моттой до конца сезона после вылета от ПСВ. Тренер обязан попасть в ЛЧ на следующий год, чтобы сохранить пост
только что
«Спартак» не рассчитывает на Мелешина. «Сочи» ведет переговоры о выкупе 20-летнего форварда
414 минут назад
«Ждем Глебова». Тюкавин о возможном переходе хавбека в «Динамо»
225 минут назад
Мелкадзе про отношение к россиянам в Грузии: «Был случай: пацан поздоровался с продавцом по-русски, а тот ответил ему слегка грубо. Я сделал замечание на грузинском. Но это единичный случай»
15сегодня, 09:21
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» хорошо выступает в ЛЧ, у меня нет сожалений. После наших игр с «Реалом» можно сказать: «Вау»
5сегодня, 09:19
Кварацхелия о «ПСЖ»: «Выиграть ЛЧ – цель и мечта клуба. Уровень наших футболистов очень высок – приятно быть в такой команде, я счастлив»
3сегодня, 09:14
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви перешел в румынский «Оцелул»
4сегодня, 08:36Фото
Тренер «Канзас-Сити» о Месси: «Есть только один человек, который может перевернуть игру, и он это сделал. В мировом футболе таких было немного»
6сегодня, 08:36
У Салаха 10 матчей с голом и ассистом в сезоне АПЛ. В топ-5 лиг последним такого добивался Месси 10 лет назад
13сегодня, 08:24
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» примет «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема – в субботу
сегодня, 08:18