Винисиус выложил плачущий эмодзи после победы над «Сити» в ЛЧ: «Окей 😭». Вероятно, это ответ на баннер про горькие слезы

Винисиус выложил плачущий эмодзи после матча с «Манчестер Сити».

«Реал» выиграл 3:1 и прошел в следующую стадию Лиги чемпионов.

«Окей, окей, окей 😭», – написал вингер «Реала » в X.

Marca считает, что это ответ Винисиуса на баннер фанатов «Ман Сити ». Во время матча на «Этихаде» болельщики «Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом» и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis.

Затем фанаты «Манчестер Сити», приехавшие на матч в Мадрид, развернули копию баннера на улицах испанской столицы.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football в октябре 2024 года. Представители «Реала» бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что Винисиус не станет лауреатом награды.