Чемпионат мира по биатлону-2025. Сингл-микст. Симон и Фийон-Майе побегут за Францию, Пройс и Штрелов – за Германию, Фемстейневик и Йоханнес Бо – за Норвегию
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Сингл-микст
Начало – 18:05 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Старт-лист
1. Жюлия Симон – Кентен Фийон-Майе (Франция)
2. Франциска Пройс – Юстус Штрелов (Германия)
3. Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия)
4. Элла Халварссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
5. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)
6. Эми Басерга – Никлас Хартвег (Швейцария)
7. Лена Репинч – Яков Фак (Словения)
8. Рагнхильд Фемстейневик – Йоханнес Бо (Норвегия)
9. Регина Эрмитс – Рене Захна (Эстония)
10. Юлия Джима – Антон Дудченко (Украина)
11. Тереза Воборникова – Витеслав Хорниг (Чехия)
12. Байба Бендика – Андрей Расторгуев (Латвия)...
17. Доротея Вирер – Томмазо Джакомель (Италия)
Полный страт-лист здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий