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Чемпионат мира по биатлону-2025. Сингл-микст. Симон и Фийон-Майе побегут за Францию, Пройс и Штрелов – за Германию, Фемстейневик и Йоханнес Бо – за Норвегию

20 февраля на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет сингл-микст.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Сингл-микст 

Начало – 18:05 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Старт-лист 

1. Жюлия СимонКентен Фийон-Майе (Франция)

2. Франциска ПройсЮстус Штрелов (Германия)

3. Суви МинккиненТеро Сеппяля (Финляндия) 

4. Элла ХалварссонСебастьян Самуэльссон (Швеция) 

5. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия) 

6. Эми Басерга – Никлас Хартвег (Швейцария) 

7. Лена Репинч – Яков Фак (Словения) 

8. Рагнхильд Фемстейневик – Йоханнес Бо (Норвегия) 

9. Регина Эрмитс – Рене Захна (Эстония) 

10. Юлия ДжимаАнтон Дудченко (Украина) 

11. Тереза Воборникова – Витеслав Хорниг (Чехия) 

12. Байба БендикаАндрей Расторгуев (Латвия)...

17. Доротея Вирер – Томмазо Джакомель (Италия)

Полный страт-лист здесь. 

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКентен Фийон-Майе
logoФранциска Пройс
logoЖюлия Симон
logoЮстус Штрелов
logoТеро Сеппяля
logoСуви Минккинен
logoЭлла Халварссон
logoСебастьян Самуэльссон
logoЛиза Тереза Хаузер
logoСимон Эдер
logoЭми Басерга
logoЙоханнес Бо
logoЯков Фак
logoЮлия Джима
logoРегина Эрмитс (Ойя)
logoАнтон Дудченко
logoБайба Бендика
logoАндрей Расторгуев
logoНиклас Хартвег
logoВитеслав Хорниг
logoТереза Воборникова
Рене Захна
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Швеции жен
logoУкра
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Чехии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Германии жен
logoсборная Эстонии
logoсборная Германии
logoсборная Чехии жен
logoсборная Латвии жен
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Словении
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logoсборная Украины
logoсборная Франции жен
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logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Украины жен
logoсборная Эстонии жен
logoсборная Латвии
logoсборная Словении жен
logoДоротея Вирер
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Италии жен
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