Мирра Андреева и Рыбакина сыграют за финал «тысячника» в Дубае – казахстанка ведет в личке

Мирра Андреева и Елена Рыбакина поборются за выход в финал в Дубае.

Они сыграют друг против друга второй раз. Ранее они встречались в 2023-м в третьем круге «тысячника» в Пекине – тот матч выиграла Рыбакина со счетом 2:6, 6:4, 6:1.