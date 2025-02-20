Мирра Андреева и Рыбакина сыграют за финал «тысячника» в Дубае – казахстанка ведет в личке
Мирра Андреева и Елена Рыбакина поборются за выход в финал в Дубае.
Они сыграют друг против друга второй раз. Ранее они встречались в 2023-м в третьем круге «тысячника» в Пекине – тот матч выиграла Рыбакина со счетом 2:6, 6:4, 6:1.
Опубликовано: Алёна Майорова
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