Агент Дугласа допустил, что защитник не сыграет до конца года: «Восстановление займет точно больше 4 недель»

Агент Дугласа Сантоса допустил, что защитник не сыграет за «Зенит» в 2025 году.

Бразилец повредил плечо на тренировке перед матчем 13-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:1).



«Вероятно, Дуглас не сыграет в этом году за «Зенит ». Его восстановление займет точно больше четырех недель», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Сантоса.