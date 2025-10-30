Агент Дугласа допустил, что защитник не сыграет до конца года: «Восстановление займет точно больше 4 недель»
Агент Дугласа Сантоса допустил, что защитник не сыграет за «Зенит» в 2025 году.
Бразилец повредил плечо на тренировке перед матчем 13-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:1).
«Вероятно, Дуглас не сыграет в этом году за «Зенит». Его восстановление займет точно больше четырех недель», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Сантоса.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости