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Медведев 6-й раз в карьере снялся по ходу матча

Даниил Медведев не доиграл четвертьфинал в Дохе.

Россиянин снялся по болезни с матча против Оже-Альяссима, проиграв первый сет 3:6.

Медведев шестой раз в карьере снялся по ходу матча и первый – с апреля 2024-го, когда он не смог доиграть встречу с Иржи Лехечкой на «Мастерсе» в Мадриде (4:6, отказ).

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoQatar ExxonMobil Open
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