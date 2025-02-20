Медведев 6-й раз в карьере снялся по ходу матча
Даниил Медведев не доиграл четвертьфинал в Дохе.
Россиянин снялся по болезни с матча против Оже-Альяссима, проиграв первый сет 3:6.
Медведев шестой раз в карьере снялся по ходу матча и первый – с апреля 2024-го, когда он не смог доиграть встречу с Иржи Лехечкой на «Мастерсе» в Мадриде (4:6, отказ).
Опубликовано: Алёна Майорова
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