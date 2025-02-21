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  • «МЮ» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна или АЗ в 1/8 финала ЛЕ, «Рома» – с «Атлетиком» или «Лацио», «Аякс» – с «Лионом» или «Айнтрахтом» и другие пары
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«МЮ» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна или АЗ в 1/8 финала ЛЕ, «Рома» – с «Атлетиком» или «Лацио», «Аякс» – с «Лионом» или «Айнтрахтом» и другие пары

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня по итогам ответных стыковых матчей плей-офф в следующий раунд пробились «Рома», АЗ, ФКСБ, «Буде-Глимт», «Реал Сосьедад», «Аякс», «Фенербахче» и «Виктория» Пльзень.

Ранее в эту стадию напрямую вышли «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

В 1/8 финала могут сложиться следующие пары:

«Манчестер Юнайтед» / «Тоттенхэм» – АЗ / «Реал Сосьедад»

«Лацио» / «Атлетик» – «Рома» / «Виктория» Пльзень

«Айнтрахт» / «Лион» – «Аякс» / ФКСБ

«Олимпиакос» / «Рейнджерс» – «Фенербахче» / «Буде-Глимт».

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 21 февраля.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
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logoРома
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logoРеал Сосьедад
logoВиктория Пльзень
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