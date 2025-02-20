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Рубиалес избежал тюрьмы по делу о поцелуе Эрмосо. Экс-главу RFEF оштрафовали, ему запретили приближаться к футболистке ближе чем на 200 метров

Луис Рубиалес избежал тюрьмы по делу о поцелуе Дженнифер Эрмосо.

3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Прокуратура запросила для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы, а также по 1,5 года заключения для бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.

Суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Решение суда может быть обжаловано.

Все остальные обвиняемые по делу оправданы.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
Луис Рубиалес
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Федерация футбола Испании
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