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Георгий Мелкадзе: «У меня просто не было шанса в «Спартаке». На тренировках я был одним из лучших. Король тренировок, как говорится»

Георгий Мелкадзе считает, что не получил шанса в «Спартаке».

– Свой период в «Спартаке» часто вспоминаешь? Какой итог ты усвоил спустя время?

– Нет, нечасто. Я бы абсолютно ничего не менял. Счастлив, что мне довелось там поиграть и что я в принципе там был. Понятно, что можно было и лучше, но можно было и хуже. Я ни о чем не жалею.

– Но у тебя нет голов в официальных матчах. Это же плохо?

– Но в товарищеских больше, ха-ха. Давай так: когда человеку дают шанс на поле, сколько матчей он должен сыграть?

– Зависит от ситуации. Но два-три матча точно надо дать.

– Теперь посмотри, где я выходил два-три матча подряд в стартовом составе «Спартака». Ладно, фиг с ним, чтобы я начал матч в старте. Просто чтобы мне дали полный матч в РПЛ. Был матч с «Ростовом» на выезде, и то там меня, по-моему, заменили. У меня просто не было шанса.

– Но есть же еще и тренировки.

– Могу сказать, что на тренировках я был одним из лучших. Как говорится, король тренировок. Мне надо было дать просто чуть больше времени. Дать хотя бы два-три матча в старте. Я спустя время со стороны на это смотрю таким образом.

– Есть мечта вернуться в «Спартак»?

– Конечно. Хотелось бы еще поиграть. Уверен, что показал бы себя лучше. Особенно в нынешнем «Спартаке».

– Что значит «особенно в нынешнем»?

– Мне кажется, он стал сильнее с приходом [Деяна] Станковича. Нравится стиль игры его команды, – сказал воспитанник «Спартака», выступающий ныне за «Ахмат».

Мелкадзе выступал за «Спартак» с 2014 по 2021 год с перерывами на игру за «Спартак-2» и аренды. Он провел 21 матч в РПЛ за основную команду красно-белых, не забив ни одного гола.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Мелкадзе
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
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