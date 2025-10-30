  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аурелио Де Лаурентис: «В кино от меня никогда не требовали большего, а в футболе фанатам всегда недостаточно – часто эти люди мало что понимают в футболе. 10-15% ультрас – преступники»
8

Аурелио Де Лаурентис: «В кино от меня никогда не требовали большего, а в футболе фанатам всегда недостаточно – часто эти люди мало что понимают в футболе. 10-15% ультрас – преступники»

Аурелио Де Лаурентис высказался о высоких требованиях футбольных болельщиков.

«Когда я пришел в футбол, я ничего о нем не знал. Когда мне рассказали о схеме 4-4-2, я подумал, что это способ рассадки за столом. Кино научило меня дисциплине и предпринимательству. Футбол непредсказуем, у него нет письменного сценария.

Я приобрел «Наполи», когда он обанкротился. У нас ничего не было, но мало-помалу мы добились всего. К сожалению, в футболе все проходит от матча до матча. Я никогда не слышал, чтобы поклонники кино все время требовали большего, тогда как в мире футбола [фанатам] всегда недостаточно. Они просят о подписаниях и других вещах – зачастую эти люди играют в фэнтези-футбол и очень мало понимают в [реальном] футболе.

Я чувствую, что меня любит большинство, но критикуют те, кто приходит на стадион.  Среди них 10-15% ультрас, которые чаще всего преступники. Вы видели, что происходит с «Интером» и «Миланом»?» – сказал владелец «Наполи» в интервью RSI.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoАурелио Де Лаурентис
logoсерия А Италия
болельщики
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Лаурентис призвал не вызывать в сборные игроков старше 23 лет: «Травмы 30-летних футболистов – удар по лигам. Клубы, которые платят им весь год, получают недостаточную компенсацию»
20 октября, 13:25
Аурелио Де Лаурентис: «Футбол в нынешнем виде обречен на смерть из-за уровня расходов. Надеюсь, будет возможность реорганизовать лиги, чтобы молодежь смотрела не только яркие моменты»
24 сентября, 14:38
Главные новости
Шченсны назвал Буффона, Яшина, Нойера, Чеха лучшими вратарями в истории. Голкипер «Барсы» в шутку добавил в список себя
10 минут назад
Жорди Альба: «Месси – лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок»
57 минут назад
Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович – вопрос»
сегодня, 20:01
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько из них назовете?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Нани о шансах «МЮ» на победу в АПЛ: «Почему нет? Аморим преуспевает, отсутствие еврокубков облегчит работу. Если не в этом сезоне, то в следующем обретут уверенность, возможно»
сегодня, 19:57
Шченсны об отраженном пенальти Мбаппе в класико: «Тщательно изучаю пенальтистов перед матчами, ищу закономерности. Килиан забил мне в прошлый раз – я знал, что он пробьет так же»
сегодня, 19:26
Агент Дугласа допустил, что защитник не сыграет до конца года: «Восстановление займет точно больше 4 недель»
сегодня, 18:50
Миятович о Винисиусе: «Беспокоит, что после победы «Реала» в класико все говорят только о нем – это слишком. Алонсо отреагировал блестяще, клуб всегда должен поддерживать тренера»
сегодня, 18:42
Акинфеев о Черчесове: «Очень нравился в «Спартаке». Работать с ним было на удивление легко – внутри он оказался совершенно не таким, как на публике, даже намека на диктатуру не было»
сегодня, 18:15
Трушечкин и Дурасов прокомментируют игру «Краснодара» и «Спартака» в 14-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – матч «Зенита» с «Локо»
сегодня, 18:04
Ко всем новостям
Последние новости
Бородюк о «Динамо»: «Величайший клуб, о котором знают во всем мире. Карпин должен понимать, куда пришел работать. Пока совмещение не дает необходимого результата»
7 минут назад
Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ благодаря его уходу. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»
29 минут назад
Агент Тикнизяна: «Наиром заинтересовался «Порту», скауты прилетали на игру с «Брагой» в ЛЕ. «Црвена Звезда» здорово работает на продажу»
48 минут назад
Кубок Испании. «Леванте» обыграл «Ориуэлу», «Сельта» – «Пуэрто-де-Вегу», «Бетис» против «Пальма-дель-Рио»
сегодня, 20:01Live
Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Пизы», «Кальяри» проиграл «Сассуоло»
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграл вничью с «Аль-Риядом», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 19:43
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в плей-офф Пути регионов Кубка России, «Ростов» – с «Нефтехимиком», «Крылья» – с «КАМАЗом», «Рубин» – с тульским «Арсеналом»
сегодня, 19:33
Налло с красной карточкой и 5.3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Сарр с дублем и оценкой 9.2 – лучший
сегодня, 19:15
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Факел» проиграл «Арсеналу», «Нефтехимик» прошел «Уфу»
сегодня, 18:28
«Бавария» начала переговоры о трансфере Рида из «Фейеноорда». 19-летний защитник Нидерландов U21 интересен ряду клубов АПЛ
сегодня, 17:50