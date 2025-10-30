Аурелио Де Лаурентис: «В кино от меня никогда не требовали большего, а в футболе фанатам всегда недостаточно – часто эти люди мало что понимают в футболе. 10-15% ультрас – преступники»

Аурелио Де Лаурентис высказался о высоких требованиях футбольных болельщиков.

«Когда я пришел в футбол, я ничего о нем не знал. Когда мне рассказали о схеме 4-4-2, я подумал, что это способ рассадки за столом. Кино научило меня дисциплине и предпринимательству. Футбол непредсказуем, у него нет письменного сценария.

Я приобрел «Наполи », когда он обанкротился. У нас ничего не было, но мало-помалу мы добились всего. К сожалению, в футболе все проходит от матча до матча. Я никогда не слышал, чтобы поклонники кино все время требовали большего, тогда как в мире футбола [фанатам] всегда недостаточно. Они просят о подписаниях и других вещах – зачастую эти люди играют в фэнтези-футбол и очень мало понимают в [реальном] футболе.

Я чувствую, что меня любит большинство, но критикуют те, кто приходит на стадион. Среди них 10-15% ультрас, которые чаще всего преступники. Вы видели, что происходит с «Интером» и «Миланом»?» – сказал владелец «Наполи» в интервью RSI.