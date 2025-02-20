Данил Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо».

Оба клуба объявили о трансфере 25-летнего полузащитника.

Фото: t.me/fcdynamo

Ранее сообщалось , что Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо ». «Ростов » получит за футболиста 8 млн евро.

Всего Глебов провел 191 матч за «Ростов» и забил 12 мячей.