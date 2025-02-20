Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо»
Данил Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо».
Оба клуба объявили о трансфере 25-летнего полузащитника.
Фото: t.me/fcdynamo
Ранее сообщалось, что Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо». «Ростов» получит за футболиста 8 млн евро.
Всего Глебов провел 191 матч за «Ростов» и забил 12 мячей.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ростова»
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