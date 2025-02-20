RFEF не нашла у Мунуэры конфликта интересов. Арбитр может вернуться к судейству

RFEF завершила расследование в отношении судьи матча «Реала» и «Осасуны».

Главный арбитр матча 24-го тура Ла Лиги Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «Реала » Джуда Беллингема за нецензурное выражение в первом тайме и назначил пенальти в пользу «Осасуны» за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее стало известно , что Мунуэра Монтеро не получит назначений в 25-м туре Ла Лиги.

Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начинал официальное расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро.

Подозрения федерации вызвала компания Talentus Sports, учредителем которой является арбитр. Организация специализируется на консалтинге и спортивном менеджменте – в число ее клиентов предположительно входят Ла Лига, УЕФА , RFEF и некоторые клубы из Испании и других европейских стран, в частности, «Атлетико », «Манчестер Сити », «Астон Вилла » и «ПСЖ ».

Однако теперь Комитет по соблюдению требований RFEF пришел к выводу, что в деятельности Мунуэры Монтеро нет конфликта интересов, что он оправдан и сможет вернуться к судейству, как только Технический комитет судей (CTA) сочтет это целесообразным.

Адвокат Нефер Руис, возглавляющий отдел по вопросам соблюдения норм и этики RFEF, проанализировал все документы о внеспортивной деятельности Мунуэры Монтеро и не нашел оснований для возбуждения против него дела о конфликте интересов.

В случае возбуждения дела арбитру грозили штраф в размере до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до 5 лет.

Судью, удалившего Беллингема, подозревают в коррупции. Похоже, он нелегально связан с УЕФА и Ла Лигой