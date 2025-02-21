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Захарян сделал ассист в матче с «Мидтьюлландом» – через 7 минут после выхода на замену. Это 3-я игра Арсена в сезоне

Арсен Захарян совершил первое результативное действие в сезоне.

Полузащитник «Реал Сосьедад» принял участие в ответном стыковом матче с «Мидтьюлландом» (5:2) в Лиге Европы, заменив Андера Барренечеа на 83-й минуте.

На 90-й минуте россиянин отдал результативный пас на Орри Оускарссона, который замкнул подачу с фланга и установил окончательный счет. 

Это третья игра Захаряна за испанский клуб в текущем сезоне. Подробную статистику 21-летнего игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoМидтьюлланд
logoРеал Сосьедад
logoЛига Европы УЕФА
logoАрсен Захарян
logoЛа Лига
logoОрри Оускарссон
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