Анчелотти про 3:1 с «Сити»: «Совершенная игра в обороне и атаке. «Реал» действовал как единое целое, и каждый игрок проявил себя»

Карло Анчелотти доволен победой над «Манчестер Сити» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Мы сыграли очень хорошо: совершенная игра в обороне, атаке, при позиционном футболе, в переходных фазах... Мы хотели сыграть именно так, мы хотели повторить все то, что нам удалось в первом матче. Команда действовала очень компактно, как единое целое, и это позволяет проявиться мастерству.

Не хочу говорить про отдельных футболистов, каждый проявил себя. Менди хорошо сыграл, Рюдигер , Вальверде , который не был готов на 100%... Все были хороши. Когда команда работает должным образом, каждый проявляет себя.

Я скажу футболистам, что это был хороший матч. С этим соперником всегда тяжело, но мы добились преимущества в этих двух играх», – сказал главный тренер «Реала » в эфире Movistar.