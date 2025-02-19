«Северсталь» оштрафована за оскорбительное скандирование болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея»

«Северсталь» оштрафовали за поведение болельщиков в матче со СКА.

В понедельник команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над череповецким клубом (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Северсталь» – СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника.

Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК «Северсталь» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне Фонбет КХЛ за поведение болельщиков. Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом», – говорится в сообщении КХЛ.

В третьем периоде болельщики «Северстали » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

Ранее за аналогичную кричалку болельщиков на 100 тысяч рублей был оштрафован «Спартак ».