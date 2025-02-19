«Северсталь» оштрафована за оскорбительное скандирование болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея»
В понедельник команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над череповецким клубом (5:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Северсталь» – СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника.
Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК «Северсталь» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.
Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне Фонбет КХЛ за поведение болельщиков. Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом», – говорится в сообщении КХЛ.
В третьем периоде болельщики «Северстали» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
Ранее за аналогичную кричалку болельщиков на 100 тысяч рублей был оштрафован «Спартак».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий