Месси забил 1-й гол в сезоне и 851-й в карьере – в матче против «Канзас-Сити» при температуре минус 15
Лионель Месси забил первый гол в сезоне.
«Интер Майами» победил «Канзас-Сити» (1:0) в первом матче 1-го раунда Кубок чемпионов КОНКАКАФ.
37-летний аргентинец забил решающий мяч для команды на 56-й минуте игры, отправив мяч в дальний угол из пределов штрафной. Он провел на поле весь матч.
Игра прошла в Канзас-Сити при температуре минус 15.
Для Лионеля Месси этот гол стал первым в нынешнем сезоне и 851-м в карьере.
Матч «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ перенесен из-за мороза и снегопада. Месси не хотел играть при температуре ниже -12 ℃ и сильном ветре
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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