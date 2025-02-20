Месси забил 1-й гол в сезоне и 851-й в карьере – в матче против «Канзас-Сити» при температуре минус 15

Лионель Месси забил первый гол в сезоне.

«Интер Майами » победил «Канзас-Сити » (1:0) в первом матче 1-го раунда Кубок чемпионов КОНКАКАФ .

37-летний аргентинец забил решающий мяч для команды на 56-й минуте игры, отправив мяч в дальний угол из пределов штрафной. Он провел на поле весь матч.

Игра прошла в Канзас-Сити при температуре минус 15.

Для Лионеля Месси этот гол стал первым в нынешнем сезоне и 851-м в карьере.

Матч «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ перенесен из-за мороза и снегопада. Месси не хотел играть при температуре ниже -12 ℃ и сильном ветре