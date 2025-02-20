  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси забил 1-й гол в сезоне и 851-й в карьере – в матче против «Канзас-Сити» при температуре минус 15
44

Месси забил 1-й гол в сезоне и 851-й в карьере – в матче против «Канзас-Сити» при температуре минус 15

Лионель Месси забил первый гол в сезоне.

«Интер Майами» победил «Канзас-Сити» (1:0) в первом матче 1-го раунда Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

37-летний аргентинец забил решающий мяч для команды на 56-й минуте игры, отправив мяч в дальний угол из пределов штрафной. Он провел на поле весь матч.

Игра прошла в Канзас-Сити при температуре минус 15.

Для Лионеля Месси этот гол стал первым в нынешнем сезоне и 851-м в карьере.

Матч «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ перенесен из-за мороза и снегопада. Месси не хотел играть при температуре ниже -12 ℃ и сильном ветре

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoИнтер Майами
logoКанзас-Сити
logoЛионель Месси
logoКубок чемпионов КОНКАКАФ
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Родриго про 3:1 с «Ман Сити»: «Лучший матч «Реала» в сезоне, возможно. Мы были лучше в обоих играх и заслужили пройти дальше»
314 минут назад
«Ман Сити» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, Беллингем дисквалифицирован на 2 матча, ничья «Ливерпуля», пента-трик в КХЛ, «Зенит» покупает Зделара, Ротенберг получил благодарность от Путина и другие новости
524 минуты назад
Фердинанд считает «Реал» и «Ливерпуль» фаворитами ЛЧ: «Мерсисайдцы выглядят грозно – у них есть Салах, который может выиграть матч в одиночку»
429 минут назад
Джуд Беллингем: «У Мбаппе был медленный старт в «Реале». Потребовалось время, чтобы адаптироваться. Невероятно то, чего он добился в карьере. Играть вместе с Килианом – великолепно»
244 минуты назад
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» за счет гола Месси обыграл «Канзас-Сити» в гостях
13сегодня, 03:05
Гвардиола о конце цикла «Ман Сити»: «Ничто не вечно. Мы много лет добивались исторических успехов в Англии, теперь нужно попасть в топ-4. Я хочу продолжить работу»
38вчера, 23:44
Анчелотти после хет-трика Мбаппе: «Килиан способен выйти на уровень Роналду, но придется потрудиться. Криштиану задал очень высокую планку»
36вчера, 23:32
Энрике о встрече с «Ливерпулем» или «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ: «Мне оба варианта нравятся. Общий этап получился несправедливым, «ПСЖ» шел трудным путем, но стал сильнее»
7вчера, 23:20
У Гвардиолы 3 трофея и один проигранный финал за 16 сезонов в ЛЧ в роли тренера «Барсы», «Баварии» и «Ман Сити»
48вчера, 23:12
Мотта после вылета из ЛЧ от ПСВ: «Я бы ничего не сделал по-другому. «Юве» тоже создавал моменты»
21вчера, 23:12
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 25:4. Серия без поражений – 19 игр
259 минут назад
«Ювентус» три года не играет в 1/8 финала ЛЧ. Последний четвертьфинал был в 2019-м, последний трофей – в 1996-м
18вчера, 23:59
Мбаппе, Витинья, Кекчю и Ланг номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
5вчера, 23:56
7:0 – самая крупная победа «ПСЖ» в еврокубках. Поражение «Бреста» – самое серьезное среди французских клубов в ЛЧ
3вчера, 22:24
Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. «Ливерпуль» несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»
16вчера, 22:23
«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»
4вчера, 22:15
Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут»
7вчера, 22:07
Ван Дейк о 2:2 с «Виллой»: «Разочарован, у «Ливерпуля» были шансы выиграть, но соперник усложнил задачу. Мы перепробовали все, но этого было недостаточно. Теперь сосредоточимся на «Сити»
19вчера, 21:52
Хвича забил 2-й гол за «ПСЖ» – в 7-м матче. У вингера также 2 ассиста в составе парижан
7вчера, 21:46
Президент «Урала» о контракте Селихова: «Может, летом у Саши «Барселона» появится или еще кто-то – так здорово отыграет. Обсудим в конце сезона»
вчера, 21:40