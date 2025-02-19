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  • «Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе Перейры за 20 млн евро с учетом бонусов. Стороны ждут решения 28-летнего хавбека (Central da Toca)
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«Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе Перейры за 20 млн евро с учетом бонусов. Стороны ждут решения 28-летнего хавбека (Central da Toca)

«Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе Матеуса Перейры.

По информации Central da Toca, общая стоимость трансфера может составить 20 миллионов евро с учетом бонусов. 

Бразильскому клубу принадлежит 50% прав на 28-летнего хавбека. Стороны ждут решения Матеуса

Отмечается, что из-за того, что трансферное окно в России закрывается 20 февраля, у клубов мало времени для оформления бюрократических процедур.

В 2024 году Перейра провел 34 матча в чемпионате Бразилии, забив 8 голов и сделав 7 результативных передач.

По ходу карьеры он выступал за «Спортинг», «Нюрнберг», «Вест Бромвич», «Аль-Хилаль» и другие клубы.

«Зенит» готов заплатить около 18 млн евро за хавбека «Крузейро» Перейру (Globo)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Central da Toca
logoМатеус Перейра
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