Тикнизян о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Чушь какая-то, без «Зенита» было бы скучно. Клубы вправе делать то, что хотят»
– «Локомотив» не может себе позволить даже продление контракта, а «Зенит» и «Спартак» в зимнее окно готовы тратить десятки миллионов евро на новичков. Это нормально?
– «Спартак», «Зенит» вправе делать то, что хотят. Я не привык считать чужие деньги. Я не хочу смотреть на то, сколько тратят на трансферы конкуренты. Меня это не интересует вообще.
Самый главный показатель – турнирная таблица в конце мая. И мы посмотрим, как окупятся эти баснословные деньги. Принесет ли это свои плоды или нет, время покажет.
– С кричалкой «Зенит» – позор российского футбола» согласен?
– Да ну, перестаньте. Это чушь какая-то. Без «Зенита» было бы скучно, – сказал защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.
Наир Тикнизян: «Зенит» для россиян – это история про деньги, а не футбол. Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять c ними»
Тикнизян об отказе «Зениту»: «За деньги игровое время не купить – клубу нужно было залатать дырку. Из россиян только Мостовой и Глушенков закрепились там в основе»
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